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Teniste yılın antrenörü Çıdamlı

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Teniste yılın antrenörü Çıdamlı

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Tenis Federasyonu yönetim kurulu, yılın antrenörü olarak Olga Umay Çıdamlı’yı seçti.

Olga Umay Çıdamlı yılın antrenörü seçilmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Gala gecesi büyük için sürprizlerin yaşandığı bir gece oldu. Öncelikle kulübüm Lefkoşa Şehir Kulübü ile tüm oyuncularıma ve bu yolda bana güvenip birlikte yürüdüğümüz velilerimize bana bu başarıyı tattırdıkları, federasyonumuza da beni yılın antrenörü ödülüne layık görüp onure ettikleri için çok teşekkür ederim.”

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