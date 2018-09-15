banner107
Vangöl Kupası, GG’nin
Vangöl Kupası, GG’nin
95 0
Antrenörlerin semineri devam ediyor
Antrenörlerin semineri devam ediyor
58 0
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
29 0
Süpersin Kara Kartal
Süpersin Kara Kartal
145 0
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
16 0
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
163 0
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
26 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
126 0
banner82
banner147

Teniste Yaz Kupası tamamlandı

banner27

Teniste Yaz Kupası tamamlandı
banner192

KKTF 9-10 Yaş Yaz Kupası tamamlandı. KKTF tesislerinde gerçekleşen turnuvada çekişmeli ve heyecanlı final maçlarının ardından tamamlandı.

Final maçlarının ardından yapılan kupa töreni ile sona erdi. Turnuvada yaş kategorilerine göre dereceye giren sporcular belli oldu. Sıralamada yer alan sporcular şu şekilde oluştu;

9 YAŞ KIZLAR:

1-ZENAN KANSU

2-JASMİN DİLA ŞANLI

3-ALMİRA AKŞAHİN

4-DENİZ BODAPATİ

9 YAŞ ERKEKLER:

1-EREN YILMAZ

2-RÜZGAR VURAL

3-ÖMER ANIL

4-KAYA HALKSEVEN

10 YAŞ KIZLAR:

1-ÖZGÜL ŞAH

2-ELİF SU ALUFTEKİN

3-SİMRE KELEŞ

4-HAYAT ÇAKMAK

10 YAŞ ERKEKLER:

1-AKAY ALİ SAĞKANAT

2-BEKİR D.ESENDAĞLI

3-BORA ERİN

4-ADA KİN

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.