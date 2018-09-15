Teniste Yaz Kupası tamamlandı

KKTF 9-10 Yaş Yaz Kupası tamamlandı. KKTF tesislerinde gerçekleşen turnuvada çekişmeli ve heyecanlı final maçlarının ardından tamamlandı.

Final maçlarının ardından yapılan kupa töreni ile sona erdi. Turnuvada yaş kategorilerine göre dereceye giren sporcular belli oldu. Sıralamada yer alan sporcular şu şekilde oluştu;

9 YAŞ KIZLAR:

1-ZENAN KANSU

2-JASMİN DİLA ŞANLI

3-ALMİRA AKŞAHİN

4-DENİZ BODAPATİ

9 YAŞ ERKEKLER:

1-EREN YILMAZ

2-RÜZGAR VURAL

3-ÖMER ANIL

4-KAYA HALKSEVEN

10 YAŞ KIZLAR:

1-ÖZGÜL ŞAH

2-ELİF SU ALUFTEKİN

3-SİMRE KELEŞ

4-HAYAT ÇAKMAK

10 YAŞ ERKEKLER:

1-AKAY ALİ SAĞKANAT

2-BEKİR D.ESENDAĞLI

3-BORA ERİN

4-ADA KİN