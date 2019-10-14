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Teniste uluslar arası heyecan başlıyor

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19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Tenis Müsabakaları 4 ülkenin katılımı ile başlıyor

Teniste uluslar arası heyecan başlıyor
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Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında en son 2015 yılında düzenlenen tenis müsabakaları, bu yıl 4 ülkenin katılımı ile gerçekleşiyor. Türkiye, Polonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımları arasında gerçekleşecek. Müsabakalar 16-18 Ekim 2019 tarihlerinde saat 16:00’da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşecek.  Müsabakalarda Antrenör Mustafa Ülker’in kaptanlığındaki KKTC Milli Takımında, sporcular Elçin Özbilen, Sevim Akbaş, Aren Baybars ve Turgay V. Hıdıroğlu yer alacaklar.

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