Teniste uluslar arası heyecan başlıyor

19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Tenis Müsabakaları 4 ülkenin katılımı ile başlıyor

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında en son 2015 yılında düzenlenen tenis müsabakaları, bu yıl 4 ülkenin katılımı ile gerçekleşiyor. Türkiye, Polonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımları arasında gerçekleşecek. Müsabakalar 16-18 Ekim 2019 tarihlerinde saat 16:00’da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşecek. Müsabakalarda Antrenör Mustafa Ülker’in kaptanlığındaki KKTC Milli Takımında, sporcular Elçin Özbilen, Sevim Akbaş, Aren Baybars ve Turgay V. Hıdıroğlu yer alacaklar.