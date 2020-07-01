Teniste turnuva günü

Covid-19 pandemi sürecinin ardından Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2020 yılı faaliyet takviminde ikinci turnuva olarak yer alan Shoes&More Cup başlıyor.
Ülkemizin genç raketlerinin yer alacağı Shoes&More Cup 9-10-14 Yaş Turnuvası 2 – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.
Turnuvada 9 yaş tek kızlar/ çift kızlar, 9 yaş tek erkekler / çift erkekler, 10 yaş tek kızlar / çift kızlar, 10 yaş tek erkekler / çift erkekler, 14 yaş tek kızlar / çift kızlar, 14 yaş tek erkekler / çift erkekler kategorilerinden oluşuyor.
Shoes&More Cup 8 Yaş Turnuvası 14 – 15 Temmuz 2020 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek.