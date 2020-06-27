Teniste son kayıt günü yarın

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Covid-19 pandemi süreci sonrasında 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alan ilk turnuva Karasu Cup ile kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvaya son kayıt günü yarın(Pazar) olacak.
Ülkemizin güçlü raketlerinin yer alacağı Karasu Cup 13+ Büyükler ve Seniors Turnuvası 1 – 9 Temmuz tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.
Karasu Cup 12-16 Yaş Turnuvası 9 – 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek. 12 – 16 Yaş Turnuvası kategorileri 12 yaş tek kızlar / çift kızlar, 12 yaş tek erkekler / çift erkekler. 16 yaş tek kızlar / çift kızlar ve 16 yaş tek erkekler / çift erkekler den oluşuyor.
13+ Büyükler Turnuvası kategorileri Büyük Tek Kadınlar, Büyük Tek Erkekler, Büyük Çift Kadınlar, Büyük Çift Erkekler ve Karışık Çiftler den oluşuyor.
Seniors Turnuvası kategorileri ise;
30+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
30+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
35+ Tek Kadınlar
35+ Tek Erkekler
40+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
40+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
45+ Tek Erkekler
50+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
50+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
55+ Tek Kadınlar
55+ Tek Erkekler
30+, 40+, 50+ Karışık Çiftler