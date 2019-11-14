Teniste sevindiren gelişme

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, Türkiye Tenis Federasyonu ile yaptığı protokol ile tenisçilerimiz Türkiye Milli Takım seçmelerine katılma hakkını kazandı

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, Türkiye Tenis Federasyonu ile yaptığı protokol ile Türkiye Milli Takım Belirleme Turnuvalarına her yaş kategorisinden 1 ana tablo, 1 ön eleme wildcard verilmesi kararlaştırıldı.

Aralık ayında gerçekleşecek turnuvalarda devreye girecek bu hak ile ilgili olarak Hasan Gazioğlu şu açıklamaları yaptı:

“3 yıldır süren verimli diyaloglar sonucunda, sporcularımıza Türkiye Milli Takım seçmelerine katılma hakkını kazandık. Milli Takım seçmelerine katılma hakkımız vardı. Fakat Türkiye'de yeterli turnuva oynayamadığımız için puanımız yetersiz kaldığı için katılamıyorduk.

Yapılan anlaşmayla Türkiye Tenis Federasyonu , Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'na kendi kriterleriyle seçebileceği 1 ana tablo, 1 ön eleme wildcard hakkı verdi.

Ülke tenisi için dönüm noktası oldu. En kısa zamanda Kıbrıslı tenisçilerimizi Türkiye Milli Takımında göreceğimizden hiç şüphem yoktur.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a ve teknik kuruluna çok teşekkür ederim.”