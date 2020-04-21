Teniste seminer günü

KKTF, “Yeni Tip Korona Virüs Salgını Sonrasında Spora Dönüş” semineri düzenledi. Seminerlerin hepsine katılan antrenörler klasman turnuvalarında set aralarında korta girebilme hakkı elde edecekler

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), “Yeni Tip Korona Virüs Salgını Sonrasında Spora Dönüş” semineri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Spor Hekimliği Uzmanı NevzadDenerel tarafından bugün saat 15:00’te Google Meet üzerinden yayınlanacak seminerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Düzenleyeceğimiz bu seminerle başlayacak olan yeni sistemi sizlerle paylaşmak istiyoruz. KKTF olarak düzenlenecek ve antrenörleri ilgilendiren eğitim seminerlerine eksiksiz katılan antrenörlere olumlu yönde uygulamalar başlayacaktır.

Seminerlerin hepsine katılan antrenörler klasman turnuvalarında set aralarında korta girebilecek ve oyuncusuna taktik verebilecektir.Bundan sonraki dönemde seminerlere katılımları kaçırmayalım. Kortta sporcularımızı yalnız bırakmayalım.”