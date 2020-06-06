Teniste ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF),“Sen de video çek, destek ol!” yarışma ve yardımkampanyası ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından,Dunlop Kuzey Kıbrıs Genel Distribütörü Anıl Spor sponsorluğunda düzenlenen “Evde tenis videosu çekin, sayfamıza gönderin video yarışmasında, 1.’lik ödülü Dunlop NT Elite Team Raket, 2.’lik ödülü DunlopNitro Raket ve 3.’lük ödülü DunlopFort Tenis Topu oldu.

Yarışmanın kazananları ve puanları şöyle olmuştu.

1. Suzan Pakan 771 beğeni ile,

2. Makan Oran 568 beğeni ile,

3. Özel Pakan 313 beğeni oldu.