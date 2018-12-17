Teniste lig heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 6. hafta karşılaşmaları 16 Aralık 2018, Pazar oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.

Lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün (GMBTK) bye olarak geçtiği 6. haftada Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmasının kazananı 7-2’lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü oldu.

Haftanın Girne derbisine sahne olan Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında ev sahibi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) konuk ettiği Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nü (GBTK) 7-2 yenmeyi başardı. DAÜ tenis kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmasını ise ev sahibi ekip 6-3’le kazandı. Ciddi Home Tenis Ligi 7. hafta karşılaşmaları 23 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak.