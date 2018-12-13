banner237
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
31 0
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
54 0
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
20 0
“Buradan geçmek için uçak mı kullanmamız lazım?”
“Buradan geçmek için uçak mı kullanmamız lazım?”
50 0
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
27 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
24 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
22 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
32 0
banner82

Teniste lig heyecanı devam ediyor

banner27

banner210
Teniste lig heyecanı devam ediyor
banner215

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 6. hafta maçları 16 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK), Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK), Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmaları gerçekleşecek. Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ise 6. haftanın “bye” geçen takımı oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.