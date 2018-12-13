Teniste lig heyecanı devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 6. hafta maçları 16 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK), Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK), Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmaları gerçekleşecek. Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ise 6. haftanın “bye” geçen takımı oldu.