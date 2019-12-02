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Teniste lig heyecanı başladı

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Nicosia Motors Tenis Liginde 1. hafta tamamlanırken Gönyeli Tenis Kulübü, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve Girne Amerikan Üniversitesi haftayı galibiyetle kapattılar

Teniste lig heyecanı başladı

Nicosia Motors Tenis Ligi 1. hafta karşılaşmaları tamamlanırken en farklı galibiyeti, Gönyeli Tenis Kulübü elde etti.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki maçı Gazi Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü rahat kazandı. Mustafa Zorba'nin kadroda olmaması ve Şevki Öksuzoğluları'nın sakatlığının tam iyileşmemesinden dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi maça eksik çıktı.

Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynan maç günün en çekişmeli maçı oldu. Maç 4-4 berabere olurken, skor son karışık çiftler maçına kaldı. Günün son maçında gülen taraf Süper tie-break setinde 10-5'lik üstünlük sağlayan Girne Amarikan Üniversitesi olurken deplasmanda çok değerli 2 puanın sahibi oldu.

Gönyeli Tenis Kulübü evinde ligin yeni ekibi Pakan Tenis Akademiyi ağırlarken, 9-0'lik rahat bir galibiyet alıp ligin ilk haftasında averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6 - 3 Doğu Akdeniz Üniversitesi

Lefkoşa Şehir Kulübü 4 - 5 Girne Amerikan Üniversitesi

Gönyeli Tenis Kulübü 9‐0 Pakan Tenis Kulübü Derneği

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