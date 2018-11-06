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Tenis’te lig heyecanı başladı

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Tenis’te lig heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ilk hafta karşılaşmaları ile başladı.

Haftanın en çekişmeli maçı Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gönyeli Tenis Kulübü arasında gerçekleşti. Son maça 4-4 beraberlikle girilirken, en son oynanan karışık çiftler maçında gülen taraf DAÜ oldu. Girne Amerikan Üniversitesi haftayı BAY geçerken, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında oynanan karşılaşmalar elverişsiz hava koşullarından dolayı genel skor 1 - 4 iken yarım kalırken, 7 Kasım 2018 saat 17.00'a ertelendi. KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 1. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Yakın Doğu Üniversitesi 2 – 7 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü  

Doğu Akdeniz Üniversitesi  5 – 4 Gönyeli Tenis Kulübü

Girne Belediyesi Tenis Kulübü 1 – 4 Lefkoşa Şehir Kulübü (Devam ederken ertelendi.)

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