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Teniste lider GAÜ

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Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürerken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 3. haftayı lider olarak kapattı

Teniste lider GAÜ

KKTF 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligihafta sonu oynanan 2.hafta erteleme maçları ve 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda aynı puana sahip iki takım, Girne Amerikan Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasından 3. haftayı averaj ile Girne Amerikan Üniversitesi lider olarak kapattı. Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2. Hafta erteleme maç sonuçları ve 3. Hafta sonuçları şu şekilde;

2.Hafta Erteleme Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmasını 6-3 lük skorla GMBTK deplasmanda kazanmayı bildi.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) ev sahibi GAÜ 9-0’lık sonuçla ligin yeni ekibi PSKD rahat geçti.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) 2.hafta karşılaşması 11 Ocak 2020 Cumartesi günü DAÜ kortlarında oynanacak.

3.Hafta Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşmasını GAÜ 6-3’lük skorla kazanarak averaj ile liderliğe yükseldi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK), Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) maçını ev sahibi GMBTK 6-3 kazanarak lider ile puanlarını eşitledi ve averaj ile 2.sırada.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ): Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD)maçını DAÜ rahat bir skorla 8-1 kazanarak haftayı kapattı.

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