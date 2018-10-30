Teniste ilkler yaşanacak

Teniste ilklerin yaşanacağı KKTF 2018 - 2019 Ciddi Home Tenis Ligi, 7 takımın katılımıyla, 3 Kasım'da başlayacak

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF), Ciddi Home'un ana sponsorluğu ve Direm Ltd yan sponsorluğunda, 3 Kasım'da başlayacak KKTF 2018 - 2019 Ciddi Home Tenis Ligi'nde teniste ilkleri yaşatacak. Rağıp Ratip başkanlığındaki KKTF yönetimi dün kulüp temsilcilerinin de katılımı ile ilklerin yaşanacağı ligi tanıtıcı bir basın toplantısı düzenledi.

Kadın - erkek tenisçilerden kurulu takımların mücadele edeceği tek lige katılan 7 takım, 6'şar haftalı iki devreden oluşan ligde şampiyon olmak için mücadele edecekler. YDÜ, GAÜ, DAÜ, LŞK, GMBTK, GBTK ve GTK takımlarının mücadele edeceği ligde ilk kez, yabancı tenisçiler de mücadele edecek. Yabancı tenisçi transferi nedeniyle, takımlar Slovakya'dan transferler gerçekleştirdiler. Erkeklerde 2, kadınlarda 1 yabancı tenisçi mücadele edebilecek.