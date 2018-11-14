Teniste ikinci hafta geride kaldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ikinci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz Pazar oynanan 2. hafta maçları ile devam etti.

Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 2. Hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde;

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 4-5

Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 7-2

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ertelendi.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – BY