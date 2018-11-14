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Teniste ikinci hafta geride kaldı

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Teniste ikinci hafta geride kaldı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ikinci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz Pazar oynanan 2. hafta maçları ile devam etti.

Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 2. Hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde; 
Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 4-5
Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 7-2
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ertelendi.
Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – BY

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