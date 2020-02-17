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Teniste ikinci devre başlıyor

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Teniste ikinci devre başlıyor

KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginin 2. devresi 23 Şubat Pazar günü 6. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Ligin ilk devresi, geçen yılın şampiyonu Mağusa Belediyesi Tenis Kulübünü güzel bir maçın ardından 5-4 yenen Girne Amerikan Üniversitesi’nin namağlup liderliğinde kapandı.

2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi zevkli çekişmeli ve mücadele dolu geçerken, tüm karşılaşmalar 23 Şubat Pazar günü saat 10:00 da başlayacak.

6. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

Gönyeli Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği, Gönyeli Tenis Kulübü Kortları

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, DAÜ Kortları

Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü, GAÜ Kortları

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