Teniste ikinci devre başladı

KKTF 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Liginin 2. devresi oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile başladı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi – mağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı 5-4 lük skorla Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.
Ligin yeni ekiplerinden PAKAN Spor Kulübü Derneği, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun yenilenen kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü ile karşılaştığı maçı 9-0’lık farklı sonuçla Gönyeli Tenis Kulübü kazandı.
İlk devreyi lider olarak kapatan Girne Amerikan Üniversitesinin, Lefkoşa Şehir Kulübünü konuk ettiği6.hafta karşılaşması yağmur nedeniyle yarıda kalarak ileri bir tarihe ertelendi.