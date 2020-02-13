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Teniste İçim Fit Cup tamamlandı

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Teniste İçim Fit Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Lefkoşa Şehir Kulübünde düzenlenen İçim Fit Cup sona erdi.

Tenis severlerin soğuk havaya rağmen ilgi gösterdikleri maçlarda, büyük erkekler kategorisinde oynanan Derin Samioğlu ile Remzi Hıdıroğlu final karşılaşmasını Derin Samioğlu kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlanan turnuvada oluşan sıralamalar şu şekilde oluştur;

12 YAŞ KIZLAR:

1- SELİN ÖNAL, 2- ÖZGÜL ŞAH

12 YAŞ ERKEKLER:

1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 2- ENVER ADA GENCEL

16 YAŞ KIZLAR:

1- AZRA SERAY YALKIÇ 2- ELÇİN ÖZBİLEN

16 YAŞ ERKEKLER:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

BÜYÜK KADINLAR:

1- OKSANA PİDDUBNA 2- AZRA SERAY YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER:

1- DERİN SAMİOĞLU 2- REMZİ HIDIROĞLU

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Etiketler; #Tenis #İçim Fit
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