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Teniste heyecan sürüyor

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Teniste heyecan sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

Girne Amerikan Üniversitesi Haftayı By geçerken, lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK), Yakın Doğu Üniversitesi karşısında  6-3 lük skor ile galip geldi. Gönyeli Tenis Kulübü (GTK), Doğu Akdeniz Üniversitesi maçını DAÜ 5-4 lük skorla kazandı.

10 Mart 2019 Pazar günü oynanacak 9. hafta karşılaşmaları programı şöyle:

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK)

Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK)  Bye

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