Teniste heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde 8. hafta karşılaşmaları oynandı.
Girne Amerikan Üniversitesi Haftayı By geçerken, lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK), Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 6-3 lük skor ile galip geldi. Gönyeli Tenis Kulübü (GTK), Doğu Akdeniz Üniversitesi maçını DAÜ 5-4 lük skorla kazandı.
10 Mart 2019 Pazar günü oynanacak 9. hafta karşılaşmaları programı şöyle:
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK)
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK)
Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) Bye