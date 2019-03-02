Teniste heyecan devam ediyor

TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvası grup maçları ile devam ediyor. Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşen TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvasında grup maçları heyecanlı ve çekişmeli geçiyor.

Turnuvada oynanan günün Tek Büyük Kadınlar ve Tek Büyük Erkekler grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

Özay Barutçu - Ekin Sezgin (6/1 6/1)

Ada Karabacak - Duru Kuşcu (6/0 6/1)

Ece Hira Emiral - İlke Avna ( 6/4 4/6 6/4)

Çagla Teoman - Azra Seray Yalkıç (6/1 6/0)

Mercan Saygı - Defne Saraçlar (6/4 2/6 6/2)

Ece Ilgın Çiçek - Dilara Gülhan Kara (6/0 6/1)

Özüm Kavran - Sude İnce (6/0 6/1)

Ilgın Minel Yiğit - Asya Tılsım Timur (6/2 6/2)

Ilgın İbiş - Selin Tandoğan (6/1 6/0)

BÜYÜK ERKEKLER:

Derin Samioğlu - Can Aydın 6/0 6/1

Avni Avnioğlu - Yalın Doğasal 6/0 6/0

Efe Laçin - Emre Dilaver 6/4 4/6 7/6(4)

Ata Hasanbaşoğlu - Doruk Ekrem Varoğlu 1/6 7/5 6/4

Başaran Şimşek - Atilla Çavdar 6/2 6/3

Berke Can Ekinci - Behçet Onur Ünal 6/0 6/1

Burak Kuranoğlu - Cemre Yeşil 4/6 7/5 6/2

Ersel Kalfaoğlu - Halil Halilcik 6/1 7/5