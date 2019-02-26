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Teniste hedef ilkokullar

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KKTF yönetim kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret ederken, müsteşar Mehmet Burhan ile görüştü. Görüşmede, tenisin ilkokul seviyesinde eğitime kazandırılması konusunda mutabakata varıldı

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Teniste hedef ilkokullar
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) yeni yönetim kurulu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret edip, müsteşar Mehmet Burhan ile görüştü.

Ziyaret ile ilgili olarak KKTF yeni yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

Yönetim kurulu olarak başlangıç vizyonumuz içerisinde yer alan okullarımızda tenisin sürekliliği ve daha geniş tabana yayılması hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı müsteşarımız Mehmet Burhan ile ilk resmi toplantımızı gerçekleştirdik.

Amacımız Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde beden eğitimi öğretmenlerimiz ve tenis antrenörlerimizin birlikteliği ile tenisin ilkokul seviyesinde eğitime kazandırılması konusunda mutabakata varıldı.”

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