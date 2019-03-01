Teniste Haftasonu Turnuvası devam ediyor

TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvası grup maçları ile devam ediyor. Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvası grup maçları büyük bir heyecan içerinsde devam ediyor.

Heyecanlı ve çekişmeli maçların geçtiği turnuvada oynanan günün Tek Büyük Kadınlar ve Tek Büyük Erkekler grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR HAFTASONU GRUP MAÇLARI:

Özay Barutçu - Ekin Sezgin (6/1 6/1)

Ada Karabacak - Duru Kuşcu (6/0 6/1)

Ece Hira Emiral - İlke Avna (6/4 4/6 6/4)

Çagla Teoman - Azra Seray Yalkıç (6/1 6/0)

Mercan Saygı - Defne Saraçlar (6/4 2/6 6/2)

Ece Ilgın Çiçek - Dilara Gülhan Kara (6/0 6/1)

Özüm Kavran - Sude İnce (6/0 6/1)

Ilgın Minel Yiğit - Asya Tılsım Timur (6/2 6/2)

Ilgın İbiş - Selin Tandoğan (6/1 6/0)

BÜYÜK ERKEKLER HAFTASONU GRUP MAÇLARI:

Özgü Samioğlu - Ersel Kalfaoğlu (6/1 6/0)

Emre Dilaver - Yalın Doğasal (6/3 6/3)

Arda Gültekin - Can Aydın (6/0 7/5)

Başaran Şimşek - Anıl Özer (6/1 6/1)

Atilla Çavdar - Derin Alp Emiral (6/2 6/1)

Berke Can Ekinci - Burak Gazi (6/2 6/3)

Ata Hasanbaşoğlu - Cemre Yeşil (6/1 6/3 )

Derin Samioğlu - Emir Tamer (6/4 6/2)

Avni Avnioğlu - Efe Laçin (6/1 6/0)

Burak Kuranoğlu - Doruk Ekrem Varoğlu (WalkOver)