Teniste dev adım kesinleşti

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu arasında atılan imzalar ile Türkiye Milli Takımlar seçme turnuvalarına her yaş kategorisinde 2 oyuncuya doğrudan katılım hakkı verildi

Türkiye Tenis Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı görüşmede, Türkiye Milli Takımlar seçme turnuvalarına her yaş kategorisinde 2 oyuncuya doğrudan katılım hakkı verildi.

Konu ile ilgili olarak KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Milli Takımlar seçme turnuvaları için ülkemizde her ne kadar TTF turnuvaları gerçekleşse bile oyuncularımızın katılabilmesi için Türkiye’de turnuva oynamaları gerekiyor. Uluslararası alanda en popüler 3. spor olan teniste yakalanacak bir başarının ülke tanıtımı için eşsiz bir fırsattır. En yakın örneğimiz Güney Kıbrıslı tenisçi MarcosBaghdatis’tir.

Buna rağmen tenis sporuna ayrılan yıllık bütçe oyuncularımızın sadece yılda bir kere Türkiye de oynamalarını sağlayabilmektedir. Dünyada en popüler spor olan futbola yapılan yatırımın yanında bireysel sporlara da daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

KKTF olarak her geçen gün oyuncularımızın önünü açacak adımlar atmaktayız. Attığımız bu adımlara TTF tarafından verilen bu doğrudan katılım hakkı ile ülkemizde tenis oynayan sporcuların kendilerine daha yüksek hedef koyması, Türkiye Milli Takımlarına girme hedefi ve Milli Takım ile birlikte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi oyuncusu olma şansını elde etmişlerdir. Milli Olimpiyat Komitesi sporcusu olan tenisçilerin, uluslararası alanda yükselebilmek için tenisin gerektirdiği farklı ülkelerde çeşitli turnuvalar oynanmasının maddi finansmanının komite tarafından karşılanmaktadır.

Ülkemizin her spor dalında olduğu gibi teniste de küçük yaşta çok yetenekli oyuncuların olduğu ve bu sporcuların hatta kendisine profesyonel tenisçi olma hedefi koyan ayni zamanda WTA sıralaması elde eden Eliz Maloney, yaşadığı maddi katkı sıkıntısını elde edilen TTF tarafından doğrudan katılım şansı ile büyük ölçüde aşacaktır.”