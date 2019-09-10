Teniste, Bruguera rüzgarı esti

Tenis dünyasının efsanevi hocalarından olan Lluis Bruguera'nın, Onur Binay eşliğinde 30 tenisçisi ve 13 tenis antrenörü ile yaptığı kamp sona erdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun davetlisi olarak 4 günlük kamp için ülkemize gelen İspanyol tenis antrenörü Bruguera Girne Belediyesi Tenis Kulübünde ülkenin önde gelen 30 tenisçisi ve 13 tenis antrenörü ile kamp yaptı. Kamp süresince Bruguera'ya 2014-2018 yılları arası Türkiye Tenis Federasyonu Teknik Direktörlüğünü yapan, ayni zamanda 2018 yılında KKTF’na 1 yıllık danışmanlık verip, 5 yıllık stratejik planını hazırlayan Onur Binay eşlik etti. Tenis dünyasının efsanevi hocalarından olan Lluis Bruguera, 5-8 Eylül tarihleri arasında Girne Belediyesi Tenis Kulübünde düzenlenen gelişim kampı, tenisçilerimize belgelerin dağıtımıyla son buldu.