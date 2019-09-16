Teniste, Başbakanlık Kupası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 19:00 da Federasyon binasında Başbakanlık Kupası basın toplantısı gerçekleştirecek.

Düzenlenecek olan basın toplantısında, Kupada mücadele edecek olan takımların takım listelerinin belirlenmesi ve Başbakanlık Kupasının formatının açıklanacağı basın toplantısına tüm basın mensupları ve ilgili kulüplerimiz davet edildi.

24 - 25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Tenis Başbakanlık Kupasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak.