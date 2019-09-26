Teniste Başbakanlık Kupası DAÜ'nün

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 Başbakanlık Kupası, 2018-2019 yılı sezon lig üçüncüsü Girne Amerikan Üniversitesi ve lig dördüncüsü Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında gerçekleşti. Kupa maçları, 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde oynanan maçlar ile sahibini buldu. KKTF 2019 Başbakanlık kupası 5-4 lük skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu.

Kupada oynanan son gün karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

TEK KADINLAR:

Fatma Kayol (DAÜ) - Azra Yalkıç (GAÜ) 5/7 – 6/1 - 6/4

Tuğçe Tuğcu (DAÜ) – Oksana Piddubna (GAÜ) 1/6 - 2/6

TEK ERKEKLER:

Mustafa Zorba (DAÜ) – Kemal Türker (GAÜ) 6/2 – 3/6 – 6/3

Rasim Ülker (DAÜ) – Yelisei Vladımır Vladimiric (GAÜ) 6/3 – 6/2