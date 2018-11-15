Teniste alınan puanların uluslar arası geçerliliği olacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun organizasyonlarında alınan puanlar, Türkiye Tenis Federasyonu şampiyonasında da geçerli olacağı için puanların uluslar arası geçerliliği olacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu arasındaki iş birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun organizasyonlarında alınan puanlar, Türkiye Tenis Federasyonu şampiyonasında da geçerli olacak.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Rağıp Ratip, böylelikle Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun organizasyonlarında alınan puanların uluslar arası geçerliliği olacak. Bu durum da Türkiye’den turnuvalarımıza katılımı artıracak.

Bütçe yetersiz

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu etkinlik ve projelerini gerçekleştirirken, oldukça yetersiz bir bütçe ile hareket etmek zorunda kalıyor. Projelerimizi gerçekleştirmek için 400,000 TL’ye ihtiyaç duymamıza rağmen, bizim sadece 70,000 TL bütçemiz vardır.”