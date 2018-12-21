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Teniste 7. hafta oynanacak

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Teniste 7. hafta oynanacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 7. hafta maçları 23 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak.

Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) konuk ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi tenis kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) ile

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) karşılaşmaları oynanacak. Ciddi Home 2018 – 2019 Tenis Ligi 7. haftasında bye geçen takım Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) oldu.                                                                                                                                                                                                

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