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Teniste 12 Yaş Turnuvası başladı

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Teniste 12 Yaş Turnuvası başladı

Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübünde başladı. TTF GTK 12 yaş turnuvası, 12 yaş tek kızlar ve 12 yaş tek erkekler kategorilerinde yapılıyor.

Oynanacak karşılaşmalar ile 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Turnuvada ilk gün oynanacak olan maçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR:

Nadir Çınarlılı - Selin Kamila Sıla Önal

Sahil Ece Yerebakan - Rüya Tamel

Özgül Şah - Sevilay Barutcu

İparŞenol - Ceylin Konuralp

Hayat Çakmak - Ekin Karasu

12 YAŞ ERKEKLER:

Aras Çelik - Batur Evre

SanıhKujovıc -Adahan Duman

Toprak Berkol - Enver Ada Gençel

Cemal Konuklu - Akay Ali Sağkanat

Tolcan Şeren -  Toprak Altuntaş

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