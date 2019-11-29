Teniste 12 Yaş Turnuvası başladı

Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübünde başladı. TTF GTK 12 yaş turnuvası, 12 yaş tek kızlar ve 12 yaş tek erkekler kategorilerinde yapılıyor.
Oynanacak karşılaşmalar ile 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Turnuvada ilk gün oynanacak olan maçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR:
Nadir Çınarlılı - Selin Kamila Sıla Önal
Sahil Ece Yerebakan - Rüya Tamel
Özgül Şah - Sevilay Barutcu
İparŞenol - Ceylin Konuralp
Hayat Çakmak - Ekin Karasu
12 YAŞ ERKEKLER:
Aras Çelik - Batur Evre
SanıhKujovıc -Adahan Duman
Toprak Berkol - Enver Ada Gençel
Cemal Konuklu - Akay Ali Sağkanat
Tolcan Şeren - Toprak Altuntaş