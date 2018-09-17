Tenisin küçük şampiyonları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde düzenlenen KKTF 8 Yaş Yaz Kupası tamamlandı. Turnuvada oynanan final maçlarının ardından kupa töreni düzenlendi.

Başarı elde eden sporcular ödüllerini alırken turnuvanın sıralama sonuçları şu şekilde oluştu.

8 YAŞ KUPASI

1- EREN YILMAZ

2- DENİZ BODOPATİ

YARI FİNALİSTLER

JASMİN DİLA ŞANLI

RECEP YALOVALI

CONSOLATİON

1- EFE GÜNDOĞDU

2- ARES TÜRCAN

YARI FİNALİSTLER

CAFER TOSUNOĞLU

DİLEM ZEKİ

LEFKOŞA OPEN 2018 BAŞLIYOR

Geleneksel olarak 1978 yılından beridir düzenlenen Kıbrıs Türk tenisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Lefkoşa Open 2018, 17 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü, İlter Sami Şanel Kortları’nda düzenleniyor.

17 Eylül Pazartesi başlayacak karşılaşmalarla, 15 katagoride 97 oyuncunun katıldığı Lefkoşa Open 2018’de Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Büyük Erkekler ve Kadınlar Klasman Şampiyonası’na ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Senior Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası’na da puan verecek.

KKTF Büyük Erkekler Klasman, KKTF Büyük Kadınlar Klasman, KKTF Senior Erkekler 35 Yaş, KKTF Senior Kadınlar 30 Yaş, KKTF Senior Erkekler 45 Yaş ve KKTF Senior Kadınlar 40 Yaş, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu lisanslı sporcuları turnuvada mücadele edecek.

Tüm sporcuların mücadele edeceği, Tek Erkekler Açık, Tek Kadınlar Açık, Çift Erkekler

Çift Kadınlar, Karışık Çiftler, Çift Erkekler 35 Yaş üzeri, Çift Kadınlar 30 Yaş üzeri, Çift Erkekler 45 Yaş üzeri ve Çift Kadınlar 40 Yaş üzeri, toplam 15 kategoride 176 maçın yapılacağı Lefkoşa Open 2018’de yarı finaller ve finaller 26 Eylül Çarşamba tarihinden itibaren oynanacak.