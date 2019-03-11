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"Tenise katkı yetersiz"

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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki KKTF yönetim kurulu, Spor Dairesi müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirirken, tenise yapılan katkı payının yetersiz olduğu belirtildi

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"Tenise katkı yetersiz"
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KKTF yeni başkanı Hasan Gazioğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Amber Ciddi Arabacı ve Celal Gücel, Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede 2019 yılı bütçesindeki tenise yapılan katkı payının yetersiz olduğu belirtildi. Görüşmede 2019 yılı içerisinde gerek tesisler gerek yurt dışı temasları için Spor Dairesinin karşılıklı yapılacak verimli çalışmalarla bütçeye desteğinin devam edeceğini, ülke tenisinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Spor Dairesi ve KKTF birlikte imkanlar dahilin de gerekenin yapılacağının sözü karşılıklı olarak verildi.

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