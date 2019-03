Tenisçilerimize Türkiye Milli Takımı yolu açılıyor

KTTF ile TTF arasında gerçekleştirilen görüşmede, ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye Tenis Federasyonu puanlı turnuvalarda 1. olan Kıbrıslı sporcuların doğrudan Türkiye Milli Takımı seçmelerine katılmaları için kontenjan açılmasına karar verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KTTF) başkanı Hasan Gazioğlu ve asbaşkan Sercan Erozan ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye Tenis Federasyonu’na gerçekleştirdi.

Heyet, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) başkanı Cengiz Durmuş ile Kuzey Kıbrıs tenisi için Türkiye ile birlikte yapılması gerekenleri masaya yatırdı. KTTF yönetimi, geziyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"TTF başkanı Cengiz Durmuş talep edilen her konuda sonsuz destek sözü verdi. Yetenekli gençlerimizin adını dünyaya duyurma noktasında bizlere köprü olacaklarını belirtti.

Öncelikle Türkiye Tenis Federasyonu puanlı ulusal turnuvalarının ülkemizde artarak devam edeceği, bu turnuvalara Türkiye’den katılan sporcu sayısının artması için TTF olarak ek çalışma yapılacağı, turnuvalar sonunda her yaş grubunda 1. olan Kıbrıslı sporcuların doğrudan Türkiye Milli Takımı seçmelerine katılmaları için kontenjan açılmasına karar verildi.

Bununla birlikte ülkemizde görev yapan antrenör ve hakemlere gelişim seminerleri yapılması, sporcuların sportif ve mental gelişimi için kamplar düzenlenmesi, antrenörlük ve hakemlik kurslarının sistemli olarak açılması konusunda mutabakata varıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde iki ülkenin ünlü sanatçı ve tenisçilerinin ayrıca Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş’un da katılacağı bir sokak tenisi turnuvası düzenlenmesi için çalışma başlatıldı . Bu etkinlik tenisin tanıtımına katkı ve halkın her kesiminden insanın tenise dokunabilmesi sağlanacak. Etkinlik iki federasyonun ortak çalışması ile gerçekleşecek.

Toplantı sonunda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu tenisin Türkiye ‘deki hızlı yükselişinde, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük faydayı sağlaması için işbirliğinin ve yakın temasların artarak devam etmesi konusunda anlaştı."