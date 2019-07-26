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Tenisçilerimiz başarılı oldular

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Türkiye Tenis Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde ülkemizde düzenlenen TTF 16 Yaş Yaz Kupası-2 Türkiye Serisinde, tenisçilerimiz birincilikler ve ikincilikler elde ettiler

Tenisçilerimiz başarılı oldular
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Türkiye Tenis Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde ülkemizde düzenlenmeye başlayan, toplamda 9 adet oynanan Türkiye Tenis Federasyonu 16 yaş kupalarının 2. Ayağı KKTC’de düzenlendi.

TTF 16 Yaş Yaz Kupası-2 Türkiye Serisi 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arası Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. Ülkemiz sporcularından Derin Samioğlu büyük bir başarı göstererek hem tek erkeklerde hem de çiftlerde şampiyon oldu.

Kadınlarda diğer bir başarılı sporcumuz Azra Seray Yalkıç tek kadınlarda final oynama başarısı göstererek 2.olurken Çift kadınlarda ise şampiyon olma başarısı elde etti. Yine 16 yaşın önde gelen sporcularından Berke Can Ekinci tek erkeklerde yarı final, çift erkeklerde şampiyon oldu.

Turnuvada oynanan final karşılaşmaları sonuçları ve sıralamalar şu şekilde;

16 YAŞ KADINLAR SIRALAMASI

1. DERİN BİNGÖL (FERDI)

2. AZRA SERAY YALKIÇ (FERDI)  

16 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI

1. DERİN SAMİOĞLU (LŞK)

2. ÖZER ALDEMİR (ENKA)

16 YAŞ ÇİFT KADINLAR FİNAL

16 YAŞ ÇİFT KADINLAR SIRALAMASI

1. DERİN BİNGÖL (FERDI) / AZRA SERAY YALKIÇ (FERDI)

2. ILGIN MİNEL YİĞİT (FERDI) / SEVİM AKBAŞ (FERDI)  

16 YAŞ ÇİFT ERKEKLER FİNAL

16 YAŞ ÇİFT ERKEKLER SIRALAMASI

1. BERKE CAN EKİNCİ(LEFKOŞA) / DERİN SAMİOĞLU(LEFKOŞA)

2. BERK GÜNER(TOPSPİN)  / CAN ZORLU(OPTİMUM)        

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