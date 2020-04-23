Tenis videonu çek, destek ol

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, katılımcılara hediye kazanma şansı veren, “Sen de video çek, destek ol!” sloganıyla ihtiyaçlılara yardım amaçlı yarışma düzenledi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), Dunlop Kuzey Kıbrıs Genel Distribütörü Anıl Spor sponsorluğundayarışma düzenledi.

İhtiyaçlılara yardımın da yapılacağı yarışma, “Sen de video çek, destek ol!” sloganıyla düzenlenirken, katılımcılara hediye kazanma şansı veriyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yarışma ile ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Evde Tenis videosu çekin, sayfamıza gönderin. Sayfamızda yayınlanan videolardan en çok beğeni alan 1, 2. ve 3. kişi olup Anıl Spor sponsorluğunda hediye kazanın.

Geçtiğimiz zor dönemde ihtiyaçlılara yardım amaçlı en az 50TL bağışta bulunarak siz de destek olun.Yarışma videoları federasyon sayfasına dekont ile gönderilmelidir.

UBAN: CT44146030100103040000000101

IBAN : TR63 0001 0021 0284 2968 5950 01

1.lik ödülü: DUNLOP NT Elite Team Raket

2.lik ödülü: DUNLOP NITRO Raket

3.lük ödülü: DUNLOP Fort Tenis Topu