Tenis liginde heyecan sürüyor

KKTF tarafından düzenlenen 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligi 2. devresi 7. hafta karşılaşmaları 1 Mart Pazar günü oynanıyor.
Haftanın programı ve oynanacak maçlar şöyle;
Gönyeli Tenis Kulübü – Lefkoşa Şehir Kulübünü ağırlayacağı karşılaşma Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında saat 10:00 da başlayacak. Ligin yeni ekibi Pakan Spor Kulübü Derneği – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk edeceği karşılaşma saat 10:00’da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında başlayacak.
Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesinin Türkiye’de Üniversite müsabakalarında olacağından dolayı, karşılaşma 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.