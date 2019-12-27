Tenis Liginde heyecan sürüyor

KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginde 4. hafta ve 5. hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak.
28 Aralık Cumartesi 4. hafta maç programı:
Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşması saat 11:00’de LŞK kortlarında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşması saat 11:00 de DAÜ kortlarında, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) maçı saat 11:00’de GMBTK kortlarında oynanacak.
29 Aralık Pazar 5. hafta maç programı:
Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması saat 10:00’da GTK kortlarında, Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) karşılaşması saat 10:00 da LŞK kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşması saat 10:00 da GAÜ kortlarında başlayacak.
KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi karşılaşmalarına tüm tenis ve sporseverler kortlara davetlidir.