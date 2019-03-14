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Tenis Liginde heyecan sürüyor

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde 10. hafta maçları oynanacak

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Tenis Liginde heyecan sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. hafta maçları 17 Mart Pazar günü oynanacak.

Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. haftasında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tenis kortlarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) - Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) kortlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) - Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmaları oynanacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ise 10. haftayı bay geçecek.

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