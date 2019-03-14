Tenis Liginde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. hafta maçları 17 Mart Pazar günü oynanacak.
Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. haftasında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tenis kortlarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) - Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) kortlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) - Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmaları oynanacak.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ise 10. haftayı bay geçecek.