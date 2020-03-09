Tenis Liginde 8. hafta tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 7.haftanın erteleme maçı ve 8.hafta maçları ile devam etti.

NicosiaMotorsTenis Ligi 7. haftanın erteleme maçında Girne Amerikan Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesini konuk ettiği mücadeleyi 7-2 kazanarak ligde önemli bir galibiyet aldı.

Ligin 8.hafta karşılaşmalarından Lefkoşa Şehir Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün karşılaştığı çok çekişmeli geçen maçı konuk takım GMBTK 5-4 kazandı.

Federasyon kortlarında oynanan 8.haftanın diğer maçında ise ligin yeni ekibi Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldiği maçı DAÜ 8-1 lik farklı skorla kazanırken, ligin namağlup takımı Girne Amerikan Üniversitesi, Gönyeli Tenis Kulübü karşılaşmasını 6-3 kazanarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.