Tenis Ligi’nde 4. hafta maçları oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde heyecan artarak devam ediyor.
2 Aralık Pazar günü oynanacak tenis ligi dördüncü hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında, Gazimağısa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK), Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşacak.
Lefkoşa Şehir Kulübü(LŞK) KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde dördüncü haftanın BYE geçen takımı olacak.