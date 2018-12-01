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Tenis Ligi’nde 4. hafta maçları oynanacak

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Tenis Ligi’nde 4. hafta maçları oynanacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde heyecan artarak devam ediyor.

2 Aralık Pazar günü oynanacak tenis ligi dördüncü hafta maçlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında, Gazimağısa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK), Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşacak.

Lefkoşa Şehir Kulübü(LŞK) KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde dördüncü haftanın BYE geçen takımı olacak.

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