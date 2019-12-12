Tenis Liginde 2. hafta heyecanı yaşanacak

KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi, Milli Takım arasından sonra 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

15 Aralık Pazar günü oynanacak ligin 2. hafta maçlarında ligin averaj ile lideri olan Gönyeli Tenis Kulübü, 2018-2019 lig şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında ağırlıyor. Başbakanlık kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesi ligin yeni takımı Pakan Spor Kulübü Derneğini, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında misafir ederken, Başbakanlık kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2018-2019 lig ikincisi Lefkoşa Şehir Kulübünü, Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında konuk edecek.