banner255
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
31 0
18 0
 
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
36 0
177 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
469 0
33 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
228 0
banner82

Tenis Ligi tamamlanıyor

banner27

KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi, bugün ve Pazar günü saat 09.30’da başlayacak karşılaşmalar ile tamamlanıyor

banner262
Tenis Ligi tamamlanıyor
banner267

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi, bugün ve Pazar günü saat 09.30’da başlayacak karşılaşmalar ile tamamlanıyor.

Ligde bugün Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında ligin ikincisini belirleyecek olan karşılaşmada Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşı karşıya gelirken, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) ligde şampiyonluğunu ilan eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) konuk edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) karşılaşmaları oynanacak.

Pazar günü KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşması, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşı karşıya gelirken, Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) ve Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmaları oynanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.