Tenis Ligi tamamlanıyor

KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi, bugün ve Pazar günü saat 09.30’da başlayacak karşılaşmalar ile tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi, bugün ve Pazar günü saat 09.30’da başlayacak karşılaşmalar ile tamamlanıyor.

Ligde bugün Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında ligin ikincisini belirleyecek olan karşılaşmada Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşı karşıya gelirken, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) ligde şampiyonluğunu ilan eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) konuk edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) karşılaşmaları oynanacak.

Pazar günü KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşması, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşı karşıya gelirken, Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) ve Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmaları oynanacak.