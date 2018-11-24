Tenis Ligi'ne yağmur ertelemesi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi üçüncü haftasında bugün oynanması planlanan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşması elverişsiz hava koşulları sebebiyle 6 Ocak 2019 Pazartesi gününe ertelendi. Üçüncü haftanın önceden ertelenen Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) ve Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmaları da yine 6 Ocak'ta oynanacak.

Tenis Ligi 2. Hafta karşılaşmalarından olan ve yine elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması ise 8 Aralık 2018 tarihinde oynanacak.