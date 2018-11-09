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Tenis Ligi'nde gözler ikinci haftada

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KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 2. hafta maçları, Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli’deki kortlarda oynanacak

Tenis Ligi'nde gözler ikinci haftada
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ikinci hafta karşılaşmaları 11 Kasım 2018 Pazar günü oynanacak.

Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında, Lefkoşa Şehir Kulübü - Yakın Doğu Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak. İkinci haftanın bye geçen takımı Girne Belediyesi Tenis Kulübü olacak. Birinci hafta hava muhalefeti nedeniyle yarım kalan Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Lefkoşa Şehir Kulübü maçı 3-6 Lefkoşa Şehir Kulübü üstünlüğüyle tamamlandı.

Lefkoşa Şehir Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmalarında kadın maçlarının büyük heyecan içerisinde geçmesi bekleniyor. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında gerçekleşecek maç ise ligin iki güçlü ekibi arasında oynanacak ve büyük çekişmenin yaşanması bekleniyor. Ligin en genç kadrosuna sahip Gönyeli Tenis Kulübü birinci hafta karşılaşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yaptığı çekişmeli maç sonra ikinci hafta da ligin diğer iddialı ekibi Girne Amerikan Üniversitesi karşısına çıkacak.

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