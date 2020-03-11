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Tenis Ligi aralıksız devam edecek

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Tenis Ligi aralıksız devam edecek

Hasan Gazioğlu başkanlığında toplanan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetim kurulunun son toplantısında, Nicosia Motors Tenis Liginin aralıksız devam etmesi kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde görülmüş olan covid-19 virüsünün yurtdışından gelen bir turistte görülmesiyle alınan tedbirleri değerlendirdik.

Tenis branşının açık hava sporu olması, yakın temasın olmamasından dolayı şuan ki durumda Nicosia Motors Tenis Ligine programa uygun şekilde devam edilmesine karar verdik.

İlerleyen günlerde daha farklı durumların gelişmesi, hastalığın yayılması söz konusu olması halinde yönetim kurulumuz tekrar verdiği kararı değerlendirecektir.”

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