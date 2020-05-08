Tenis Federasyonu, uzmanların tavsiyesi ile hareket edecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Dt. Rasime Başat Keles, göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fisun Yıldız ve Spor hekimliği uzmanı Nevzad Denerel’den gerekli tavsiye katkılarını alarak yeni dönem için çeşitli tedbir kararları alırken, kararları Spor Dairesi ile de paylaştı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Hasan Gazioğlu federasyonun aldığı önlemleri açıkladı.

Gazioğlu’nun açıklaması şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olarak pandemi sonrası 2 aylığına tüm spor dalları gibi bizlerde faaliyetlerimizi durdurduk. İki aylık süreçte sporcularımıza, evdeki süreci ve açılımdan sonraki süreci Spor hekimliği Uzm. Nevzad Denerel 'den aldığımız bilgiler ışığında camiamızla paylaştık. Kapalı olduğumuz dönemde Uzm. Hekimimiz tarafından sporcu ve antrenörlerimize süreçlerle ilgili on line seminerler verildi.

Şimdi geldiğimiz süreçte 15 Mayıs itibariyle bireysel sporlarda yeni normal hayatımıza başlayacağımız öngörülmektedir. Bu yeni dönemin başında, her ne kadar da vaka sayımız sıfırlanmış olsa bile, halen risk devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu olarak federasyon genel sekreterimiz Dt. Rasime Başat Keles öncülüğünde yeni dönem için çeşitli tedbir kararları aldık. Bu kararları, göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fisun Yıldız ve Spor hekimliği uzmanı Nevzad Denerel ile de paylaştık. Değerli uzmanlarımızdan da gerekli tavsiye katkılarını da aldıktan sonra son şeklini verdik ve Spor Dairemiz ile paylaştık.

Antrenmanlar öncesinde sporcularımıza ve antrenörlerimize covid-19 testi yapılması için Sağlık Bakanlığımız ile gerekli girişimleri başlattık. Açılım sonrası kulüplerimizde alacağımız önlemler aşağıda listelenmiştir. Biz bu geçiş sürecinde önlemlerimizi en iyi şekilde alalım ki en yakın zamanda ülke olarak sağlıklı ve özgür hayatımıza dönebilelim.

COVID-19 SONRASI KULÜPLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

15 günü kapsayan ilk açılım çerçevesinde;

Tesislerde alınması gereken önlemler:

1. Sadece açık kortlarda tenis oynanmasına izin verilecektir.

2. Kendisinin veya aynı evi paylaştığı kişilerin herhangi birisinin genel sağlık durumunda sorun olan (ateş, öksürük, halsizlik vb.) antrenör, görevli, veli, oyuncu asla tesise giriş yapmayacaktır.

3. Tesisteki kapı kolları ve temas ihtimali olan alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

4. Sporcular, görevliler ve veliler tesis içerisinde sosyal mesafe (2metre) kuralına riayet edecektir.

5. Art arda yapılacak antrenmanlar arası 15 dakika ara verilecek ve oyuncuların yakın teması önlenecektir.

6. İlk etapta rezervasyon ile kort kullanımına maksimum 2 kişi olacak şekilde izin verilecektir ve her rezervasyon arası yine en az 15 dakika olacaktır.

7. Ortak kullanılacak, elle teması gerektiren malzemeler mutlaka dezenfektan ile antrenman öncesi temizlenecektir

8. Tüm alanlara ve kortlara el dezenfektanı konulacak. Her ders veya kort kullanımı öncesi dezenfektan kullanımı zorunlu tutulacaktır.

9. Çocuklarını derse getiren aileler dersin bitmesini arabada bekleyecektir.

10. 15 günü kapsayan ilk açılım sürecinde teması en aza indirmek adına kantin, kafeterya, tuvalet ve oturma alanları kapalı olacaktır.

11. Ödeme noktaları mümkünse kapı girişlerine taşınıp ödemelerin dışarıdan alınması sağlanacaktır.

12. Aşağıdaki antrenman kurallarına uygun olarak antrenman yapan sporcular dışındaki herkes, maske takmak zorunda olacak.

13. Tesis görevlileri devamlı surette virüse karşı bilgilendirilecektir.

14. 15 günden sonra başlayarak giyinme soyunma odaları, duş ve tuvaletlerde kullanım sırasında kapalı alanda tek kişi bulunmalı ve mümkünse camların açık tutularak havalandırmanın yeterli olması sağlanmalıdır.

15. 15 günden sonra başlayarak tuvaletlerde sabun ve tek kullanımlık kağıt havlu bulundurulmalı. Havlu kullanıldıktan sonra çöpe atılmalı ve çöpler düzenli olarak her gün akşam boşaltılmalıdır.

Antrenman sırasında alınması gereken önlemler:

1. İlk etap olan bu 15 günlük sürede dersler maksimum 2 sporcu ve 1 antrenör olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 2 kişilik gruplarda antrenör sporculara karşılıklı olacak şekilde antrenman düzeni aldıracak ve sosyal mesafe (2m) kuralına azami dikkat edilecektir.

2. Antrenmanlarda taraf değişimi olmayacak, müsabakalarda ters taraftan değişim yapılacaktır.

3. Topların mümkün olduğunca elle teması engellenecek, antrenör performans gerekmeyen gruplarda dersi mümkünse eldiven ile verecek ve her ders sonrası eldivenlerini değişecektir. Antrenör ve çocuk arasındaki top teması engellenecektir.

4. Her antrenör toplarını 3 ayrı sepete ayırmalı ve her ders sonrası sepetler sırası ile değiştirilmeli ki, bir önceki antrenmanda kullanılan sepetteki topların havalandırılması sağlanabilsin.

5. Ders topları kulübe aitse öğrenciler raketleri ile topları bir kenara taşıyarak toplanmasına yardımcı olacak, toplar sepetle toplanacaktır. Topla temas engellenecektir.

6. Her sporcu kendi raketini ve malzemesini kullanacak, ortak raket ve malzeme kullanımı engellenecektir.

7. Rezervasyonlarda her iki oyuncunun kendine ait işaretli toplara sahip olması ve oyunu sadece kendine ait toplar ile başlatıp, sadece kendine ait topları toplaması istenir.

8. Antrenör ve oyuncuların antrenman öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmesi zorunlu tutulacaktır.

Tüm kulüplerimizin belirtilen hijyen kurallarına maksimum dikkat etmesi gerekmektedir. İlerleyen süreçte yaşanacak gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar yönetimimiz tarafından yeniden şekillendirilecektir. Unutmayalım ki savaşımız henüz tam olarak bitmedi.”