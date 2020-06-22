banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
117 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
21 0
 
129 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
91 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
95 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

Tenis Federasyonu mali genel kurulu gerçekleştirildi

banner27

Tenis Federasyonu mali genel kurulu gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 20 Mart tarihinde yapmayı planladığı ancak covid-19 nedeniyle ertelediği mali genel kurulunu 20 Haziran Cumartesi Federasyon binasında gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Gazioğlu'nun başkanlık ettiği genel kurulda divanın oluşturulması sonrasında 2019 faaliyet takvimi okunarak değerlendirilirken, 2020 faaliyet takvimi de değerlendirilip onaylandı.

Daha sonra 02/2019 - 05/2020 dönemi mali raporunun okunup aklanırken, Federasyon yönetimine atanan yeni üyelerin genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurul üyelerin dilek ve temenni konuşmalarıyla tamamlandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.