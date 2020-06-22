Tenis Federasyonu mali genel kurulu gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 20 Mart tarihinde yapmayı planladığı ancak covid-19 nedeniyle ertelediği mali genel kurulunu 20 Haziran Cumartesi Federasyon binasında gerçekleştirdi.
Başkan Hasan Gazioğlu'nun başkanlık ettiği genel kurulda divanın oluşturulması sonrasında 2019 faaliyet takvimi okunarak değerlendirilirken, 2020 faaliyet takvimi de değerlendirilip onaylandı.
Daha sonra 02/2019 - 05/2020 dönemi mali raporunun okunup aklanırken, Federasyon yönetimine atanan yeni üyelerin genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurul üyelerin dilek ve temenni konuşmalarıyla tamamlandı.