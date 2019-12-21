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Tenis dolu hafta sonu yaşanacak

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Tenis dolu hafta sonu yaşanacak

KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi 15 Aralık Pazar günü oynanması gereken 2. hafta karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeni ile 21 Aralık Cumartesi gününe ertelenmişti.

İkinci hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligin 3. hafta karşılaşmaları ise 22 Aralık Pazar günü oynanacak.

Haftanın maçları ve maç programları şu şekilde;

21 Aralık Cumartesi 2. hafta erteleme maç programı:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)  karşılaşması saat 11:00 de GTK kortlarında başlayacak,

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) karşılaşması GAÜ kortlarında saat 11:00 de oynanacak.

22 Aralık Pazar 3. hafta maç programı:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşması saat 10:00 da GTK kortlarında başlayacak,

Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) saat 10:00 da GMBTK kortlarında oynanacak,

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) karşılaşması hakemi Sinem Ersoy olacak.Maçlar saat 10:00 da DAÜ kortlarında oynanacak.

 

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