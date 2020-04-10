Tenis Federasyonu yönetim kurulu, on – line toplantıyaparken, başkan Hasan Gazioğlu “Bu zor dönemde, tenis camiamızı kenetleyecek, evden projelerle geliyoruz.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetim kurulu,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve spor etkinliklerini 30 Nisan’a kadar durdurması sonrasında, on – line toplantı gerçekleştirdi.

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetim kurulu,dün akşam on – line toplantımızı yaptı. Hasan Gazioğlu toplantı ile ile ilgili olarak, “Bu zor dönemde, tenis camiamızıkenetleyecek, evden projelerle geliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bu arada tenis antrenörlerindenMustafa Ülker, Merkez Kort programıyla bambaşka bir konseptle Evde Tenisi tenis sporcularıyla buluşturdu.