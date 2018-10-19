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TC Masa Tenisi Federasyonu, GAÜ'yü ziyaret etti

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TC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, GAÜ'yü ziyaret ederek masa tenisi çalışmaları ile ilgili bilgi aldı

TC Masa Tenisi Federasyonu, GAÜ'yü ziyaret etti
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Ülkemizde gerçekleştirilen "18'inci Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları"na katılan, Türkiye Masa Tenisi Takımı'nı temsilen bir heyet, TC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç beraberliğinde; GAÜ Spor Kulübü ve Spor Sağlık Kültür Dairesi Başkanı Türkay Akpınar'a  nezaket ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyet ile GAÜ Merkez Girne Kampüsü'ne gelen, Federasyon Başkanı Koç'a ziyareti sırasında; GAÜ Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün de eşlik ederek, bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmeler; karşılıklı olarak sportif temas ve ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının zorunluluğu ve iş birliği ile ele alınacak sportif projeler ekseninde gerçekleşti. 

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