TC Masa Tenisi Federasyonu, GAÜ'yü ziyaret etti

Ülkemizde gerçekleştirilen "18'inci Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları"na katılan, Türkiye Masa Tenisi Takımı'nı temsilen bir heyet, TC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç beraberliğinde; GAÜ Spor Kulübü ve Spor Sağlık Kültür Dairesi Başkanı Türkay Akpınar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Beraberindeki heyet ile GAÜ Merkez Girne Kampüsü'ne gelen, Federasyon Başkanı Koç'a ziyareti sırasında; GAÜ Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün de eşlik ederek, bilgilendirmelerde bulundu.
Yapılan görüşmeler; karşılıklı olarak sportif temas ve ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının zorunluluğu ve iş birliği ile ele alınacak sportif projeler ekseninde gerçekleşti.