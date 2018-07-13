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Taşkınköy masa tenisi kursları başlatıyor

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Taşkınköy masa tenisi kursları başlatıyor
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Taşkınköy Spor Kulübü(TSK), Ahmet Ersöz başkanlığında çeşitli spor branşlarında faaliyetler gösterirken, Yaz ayları içerisinde masa tenisi kursları başlatıyor.

Kariyerlerinde birçok şampiyonluğu bulunan iki deneyimli hoca, Eser Erenler ve Cengiz İleri nezaretinde, 21 Temmuz Cumartesi günü, Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda başlayacak olan kurslara kulübün mevcut sporcuları haricinde, masa tenisi sporuna başlamak isteyenler de davet edildi. Kurslar her Cumartesi saat 10.00-11.30 arasında gerçekleştirilecek. İlerleyen haftalarda ise kurs sayısı haftada ikiye çıkarılacak.

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